Разыскивают похитителя женщины с дочкой: показали фото

В Одесской области разыскивают 46-летнего жителя Измаила, который похитил 23-летнюю женщину с их общей дочерью.

Так хотел заставить любимую к совместному проживанию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области разыскивают 46-летнего мужчину, который похитил 23-летнюю женщину с общей дочерь

"Мужчина прятал женщину с дочкой от родственников и полицейских, перевозя из одного населенного пункта в другой. Больше недели полицейские разыскивали пропавших. И наконец женщину с ребенком и мужчиной нашли", - говорят полицейские.

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Когда мужчине объявили подозрение в похищении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, он сбежал. Его объявили в розыск.

Автор: od.npu.gov.ua Похитителя с пленницами искали больше недели. Когда мужчине вручили подозрение - сбежал

Полицейские просят всех, кто узнает мужчину по фото или знает где он, сообщить по телефонам (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66-12 или по спецлинии 102.

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