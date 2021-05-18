Разыскивают похитителя женщины с дочкой: показали фото

 
Ексклюзивы
1/5
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 171
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 180
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 1125
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 504
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Просмотров: 738
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 117
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 540
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
1 Просмотров: 1053
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1593
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 5346
Фото
Все фото
5
4
12
6
3
Авто с двумя людьми в салоне свалилось со склона
Авто с двумя людьми в салоне свалилось со склона
25-летний одним ударом убил незнакомца
25-летний одним ударом убил незнакомца
&quot;Провалилась вся наша квартира&quot; - в Одессе обрушилась часть жилого дома
"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома
Два грузовика раздавили легковушку
Два грузовика раздавили легковушку
Квартирант зарезал владельца жилья и продолжал жить с трупом
Квартирант зарезал владельца жилья и продолжал жить с трупом
Видео
Все видео
Женщина выпала на дорогу через заднюю дверь маршрутки
Женщина выпала на дорогу через заднюю дверь маршрутки
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
Оборванные провода и снесенные крыши: буря наделала беды на Херсонщине
Оборванные провода и снесенные крыши: буря наделала беды на Херсонщине
В Киеве водитель наехал на оборванные троллейбусные провода
В Киеве водитель наехал на оборванные троллейбусные провода
Водителя выбросило с мопеда прямо под Ford: камера поймала момент
Водителя выбросило с мопеда прямо под Ford: камера поймала момент
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 153
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 225
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 540
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 990
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 891
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 мая 2021
Просмотров: 468
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
вторник, 18 мая 2021 12:15

Разыскивают похитителя женщины с дочкой: показали фото

  Комментировать

В Одесской области разыскивают 46-летнего жителя Измаила, который похитил 23-летнюю женщину с их общей дочерью.

Так хотел заставить любимую к совместному проживанию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одесской области разыскивают 46-летнего мужчину, который похитил 23-летнюю женщину с общей дочерь
В Одесской области разыскивают 46-летнего мужчину, который похитил 23-летнюю женщину с общей дочерь

"Мужчина прятал женщину с дочкой от родственников и полицейских, перевозя из одного населенного пункта в другой. Больше недели полицейские разыскивали пропавших. И наконец женщину с ребенком и мужчиной нашли", - говорят полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина похитил и прятал в лесу 6-летнюю дочь

Когда мужчине объявили подозрение в похищении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, он сбежал. Его объявили в розыск.

Автор: od.npu.gov.ua
  Похитителя с пленницами искали больше недели. Когда мужчине вручили подозрение - сбежал
Похитителя с пленницами искали больше недели. Когда мужчине вручили подозрение - сбежал

Полицейские просят всех, кто узнает мужчину по фото или знает где он, сообщить по телефонам (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66-12 или по спецлинии 102.

На Кировоградщине мужчина похитил бывшую жену и их общего 3-летнего сына. Отвез их в Киев. Женщину связал в хостеле, а сам с сыном исчез.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разыскивают похитителя женщины с дочкой: показали фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 16551
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 8892
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 8226
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 7866
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7704
Происшествия
Авто с двумя людьми в салоне свалилось со склона
Авто с двумя людьми в салоне свалилось со склона
5
 Просмотров: 144
25-летний одним ударом убил незнакомца
25-летний одним ударом убил незнакомца
4
 1 Просмотров: 585
"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома
"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома
12
 Просмотров: 180
У 6-летней девочки развилась гангрена после укуса гадюки
У 6-летней девочки развилась гангрена после укуса гадюки Просмотров: 342
Женщина выпала на дорогу через заднюю дверь маршрутки
Женщина выпала на дорогу через заднюю дверь маршрутки
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
3
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
2
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Голосов: 1077
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть