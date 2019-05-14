Разыскивают парня, который исчез еще 8 мая

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

В Киеве разыскивают пропавшего Тараса Долинчука. Мужчина исчез еще 8 мая.

Семья просит помочь в поисках, сообщает KyivOperativ.

"Рост примерно 180 см, шатен, возможна легкая щетина или небольшой длины борода, карие глаза, мощное (но не толстое) телосложение. Вышел из дома 8 мая около 14:30 в Киеве на улице Анны Ахматовой и не вернулся", - написала в объявлении сестра.

Если кто-то его видел, обладает какой-либо информацией о месте его нахождения, звоните на один из номеров:

0672180088 - Елена, сестра

0675770424 - мама, Валентина Федоровна

0668057244 - отец, Владимир Андреевич

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В Киеве разыскивают пропавшую 16-летнюю Маргариту Чернявскую. Родственники просят помочь неравнодушных в поисках девушки. 5 мая Маргарита ушла из дома в Шевченковском районе и не вернулась.