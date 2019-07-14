Разыскивают мужчину, пропавшего во время Atlas Weekend в Киеве

В Киеве разыскивают 20-летнего Вадима Онищенко. Исчез еще 11 июля. На связь в последний раз выходил в тот день около восьми вечера.

Как сообщили знакомые, в четверг он был на Крещатике и планировал ехать на Atlas Weekend, передает dtp.kiev.ua.

Автор: instagram.com/dtp.kiev.ua В Киеве разыскивают 20-летнего Вадима Онищенко. Исчез еще 11 июля, планировал ехать на Atlas Weekend

Вадим был одет светлые джинсы, черную рубашку и бордовую куртку, обут в белые кроссовки.

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13 июля он должен был выйти на работу.

Если кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят звонить по номеру 0963118342 (мать Вадима).

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