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воскресенье, 21 февраля 2021 09:51

Разыскали мужчину, который исчез после поездки в BlaBlaCar

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Разыскали мужчину, который исчез после поездки в BlaBlaCar
В Днепре разыскали 20-летнего Александра Нетесу. Не выходил на связь 2 дня. Фото: facebook.com/doskogolosha

В Днепре нашелся 20-летний Александр Нетеса, который поехал на BlaBlaCar и исчез на 2 дня.

Об этом передали в волонтерской группе "Поиск пропавших детей" на Facebook-странице.

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"Найден! Мужчина дома, спасибо за репост!" - говорится в публикации.

При этом, что стало причиной исчезновения и при каких обстоятельствах Александр нашелся, не сообщается.

20-летний Александр Нетеса 18 февраля около 5:00 вышел из дома и исчез. Его отец Николай Нетеса рассказал, что сын примерно в 5:45 на Слобожанском просп. сел в автомобиль. В 6:25 связь с ним пропала.

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Дата
21
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