Разыскали мать маленького найденыша

В Одесской области разыскали мать 5-летнего мальчика, который ночью бродил по улицам села Ясенево-2 Любашевского района.

Выяснилось, 26-летняя женщина закрыла сына дома, а сама уехала за 15 км в соседнее село к подруге. Малыш через окно вылез на улицу и пошел гулять по селу, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области разыскали мать 5-летнего мальчика, который ночью бродил по улицам села Ясенево-2 Любашевского района

Известно, что женщина проживала в райцентре. В село недавно переехала к сожителю.

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"Известие о том, что ее ребенок найден, горе-матери сообщили правоохранители. В это время она еще продолжала гостить в соседнем селе и не занималась судьбой сына", - сказано в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области разыскали мать 5-летнего мальчика, который ночью бродил по улицам села Ясенево-2 Любашевского района

На женщину составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о дальнейшем проживании сына с ней.

Мальчика нашли на улице села около полуночи 13 июня. О себе ничего не мог рассказать, потому что имеет недостатки речи. Пока мать искали, ребенка временно поместили в детское отделение Любашевской районной больницы.