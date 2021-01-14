Разыскали 6-летнюю девочку, которая пропала с тетей и ее сожителем

Фото: cn.npu.gov.ua

Полицейские разыскали 6-летнюю Алину с Нежина, которая вместе со своей тетей Тамарой Маркович и ее сожителем Сергеем Савченко несколько дней назад уехала в Киев и исчезла.

Обеих взрослых и девочку нашли в одном из сел Киевской области. Девочку уже доставили в Нежин. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Тетю и ее сожителя допрашивают, рассказал начальник областной полиции Владимир Нидзельский.

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"Полицейские опросили сотни людей в обеих областях, тщательно изучили записи камер видеонаблюдения везде, где мог появиться пропавший ребенок. Были изготовлены и размещены во всех людных местах листовки с изображением ребенка и уведомлением о ее розыске", - рассказал Нидзельский.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности взрослых, которые спровоцировали эту ситуацию.

Алина из Нежина исчезла 9 января вместе с родной тетей и ее сожителем. Они за 2 дня до того взяли девочку на прогулку в Киев и не вернулись. Связь с ними оборвалась. Полицейские выяснили, что 10 января, около 10:00 их видели в поселке Березань Киевской области, откуда родом мужчина. Погостив у его брата, они ушли в неизвестном направлении.