Развращал малолетних и предлагал сняться в видео: разоблачили 36-летнего извращенца

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В Житомире разоблачили 36-летнего мужчину, которого подозревают в изготовлении и распространении порнографической продукции среди несовершеннолетних и развращение малолетней.

Видео подозреваемый распространял через интернет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина делал фото и видео порнографического характера со своим участием. Эти материалы через фейковые анонимные аккаунты он распространял среди малолетних девушек, с которыми знакомился в социальных сетях. Кроме того, мужчина в ходе общения с детьми побуждал их к съемке и передачи ему в ответ видео и фотоматериалов аналогичного содержания", - сказано в сообщении.

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20 ноября во время обыска дома у подозреваемого изъяли планшет, телефон, одежду, компьютер - вещественные доказательства, с помощью которых совершалось преступление. Кроме того, изъято вещество, внешне похожее на наркотик. Все направили на экспертизу.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Полицейские устанавливают обстоятельства совершения преступления, а также круг пострадавших.

За содеянное мужчину могут посадить на 8 лет.

В Днепропетровской области полицейские разоблачили мужчину, который вместе с сообщниками развращал несовершеннолетних и распространял видео и фото порнографического характера с их участием. Видео и фото запрещенного содержания преступники продавали в интернете. Они изготовили более тысячи фото и видео такого характера.