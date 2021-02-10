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среда, 10 февраля 2021 08:45

Разведка получила секретные записи о катастрофе самолета МАУ. О чем шла речь

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Разведка получила секретные записи о катастрофе самолета МАУ. О чем шла речь
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" сбили двумя ракетами вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Фото: isna.ir

Канадская разведка имеет секретные записи разговора иранского министра иностранных дел по сбитому самолету МАУ под иранским Тегераном год назад.

Эту информацию подтвердил представитель канадского премьер-министра Джастина Трюдо, рассказали в ТСН.

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Предварительно известно, что на записи глава МИД обсуждает вероятность того, что самолет сбили преднамеренно. При этом он отмечает: полная правда о сбивании украинского Boeing в небе над Тегераном, вероятно, никогда не будет раскрыта. Потому что это противоречит национальным интересам Ирана.

Перехваченный разговор иранского министра появился у канадцев в конце ноября прошлого года. Аудиозапись еще изучают.

8 января в прошлом году в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. А 11 января официальный Тегеран признал, что самолет МАУ сбила ракета, а трагедия произошла "из-за человеческого фактора". Началось расследование, которое продолжается до сих пор.

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