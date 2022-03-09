Разведка показала российских пилотов, которых бросят бомбить Украину

Автор: ГУР МОУ

Обнародован список летного состава стратегической авиации ПКС России, который планируется переместить на аэродромы Республики Беларусь, для осуществления ракетно-бомбовых ударов по украинским городам.

Об этом сообщает официальный сайт Главного управления разведки Министерства обороны.

Командиры самолетов ТУ-160

22 гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия (Саратовская обл., г. Энгельс)

командир - генерал-майор Пчела Олег Владимирович, дата рождения 14.11.1970;

старший штурман - полковник Баранов Олег Юрьевич, дата рождения 23.05.1967, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 82 кв. 20 (летный городок).

121 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 85927, Энгельс) (в боевом составе Ту-160М, Ту-160)

командир полка - полковник Скитский Олег Игоревич, дата рождения 24.07.1980, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 82 кв. 37 (летный городок);

командир эскадрильи полка - подполковник Волковицкий Сергей Иванович, дата рождения 05.08.1973, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 81 кв. 17 (летный городок).

Командиры самолетов ТУ-95

184 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (Энгельс) (в боевом составе Ту-95МС)

командир полка - полковник Симоненко Александр;

командир эскадрильи - подполковник Павлюков Федор (1982-1983 г.р.).

182 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 75715, Украинка) (в боевом составе Ту-95МС)

командир - полковник Егоров Дмитрий;

командир эскадрильи - подполковник Манягин Александр.

24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.