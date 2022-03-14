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понедельник, 14 марта 2022 12:31

Спецтема: Война России против Украины

Разведка опубликовала базу данных российский пилотов, которые убивают украинцев

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Автор: instagram.com/deniszilber
 

Главное управление разведки Вооруженных сил Украины выложило в открытый доступ список военнослужащих 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка (в/ч 59882) г. Саки, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.

"Каждый украинец должен знать их имена. Некоторым пилотам этой части повезло больше, их сбили и они попали в украинский плен. Большинству не повезет. Вы либо погибнете от рук украинских военных, либо от невозможности катапультироваться (помним о хитром особиста)", - говорится в телеграмм канале ГУР.

Разведчики также заверили, что все указанные лица полностью почувствуют гнев украинского народа и пообещали, что ни одно преступление не останется безнаказанным.



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Ранее Государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что готов заплатить премию в 1 000 000 долларов США за угнанный или трофейный самолет в рабочем состоянии.

Также можно получить 500 000 долларов США за вертолет на аналогичных условиях.

Кроме того, пилотам РФ, готовым принять участие в программе, гарантируют выдачу гражданства свободной страны.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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