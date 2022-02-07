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вторник, 08 февраля 2022 06:00

"Разорвут ее?" - мать днепровского стрелка собирается в Украину

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&quot;Разорвут ее?&quot; - мать днепровского стрелка собирается в Украину
В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: t.me/UA_National_Police

Мать Артема Рябчука, расстрелявшего десять человек на Южмаше в Днепре, все еще не верит в случившееся.

Она планирует вернуться из России в Украину, но позже, рассказала активистка Лада Соколова, которая находится в группе поддержки Рябчука, передает "Сегодня".

"Мама не верит в то, что сын мог это сделать. В ближайшее время она не приедет в то село, где они живут. У нее есть вопросы, из-за которых она вынуждена задержаться. Она будет обязательно. Она же мать. Разорвут ее? Не порвут – точно. Наша задача – добиться правды. Не оправдываем, хотим добиться правды", – говорит Лада Соколова.

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Артем в удовлетворительном состоянии – и физическом, и моральном, добавил один из его адвокатов Денис Гордеев.

"Подзащитный общается с нами, стороной защиты. Состояние его здоровья удовлетворительное, нормальное. Моральное состояние – он боец. Это мое мнение как человека. Он готов к дальнейшим событиям с помощью защиты", – сообщил один из адвокатов Рябчука Денис Гордеев.

Также известно, что 12 февраля в Киеве состоится пресс-конференция с участием адвокатов Рябчука. Планируется, что часть известной обществу информации будет подтверждена, часть – опровергнута.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днепре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, якобы давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката.

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