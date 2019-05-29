Разорвал руками кишечник: на Херсонщине ссора закончилась трупами

Херсонская полиция ищет жестокого убийцу. Фото: dpchas.com.ua

Херсонская полиция ищет мужчину, который приехал из Херсона в село Станислав Белозерского района и до смерти забил одного местного жителя, другому - разорвал кишечник.

31-летний житель Снигиревского района Николаевской области приехал на заработки в Херсон. Ему со Станислава позвонила бывшая жена. Хотела обсудить, с кем будут жить их 2 детей. Бывший муж приехал, сообщает Херсон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый протест в колонии. Заключенные вскрыли вены - СМИ

Разговор закончился ссорой. На крики выскочил новый муж. Началась драка. Бывший муж схватил палку, из которой торчали ржавые гвозди, и ударами по голове забил нового мужа до смерти. Потом пошел бродить по улицам села.

Встретил 44-летнего мужчину на улице, который не имел отношения к конфликту. Убийца едва не раздавил его ударами рук и ног.

Тот выжил, но оказался в реанимации районной больницы с разрывом кишечника и перитонитом.

Потерпевшего прооперировали, но состояние пациента остается тяжелым. Полиция уже установила личность подозреваемого. Он скрывается.

28 мая около 17:00 на автодороге Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Ивановка Сарненского района произошло смертельное ДТП.