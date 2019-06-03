Разоблачили несколько борделей в центре Киева

Организатором оказалась 24-летняя киевлянка Фото: npu.gov.ua

В Киеве "накрыли" стриптиз-клуб, в котором оказывали сексуальные услуги.

Организатором оказалась 24-летняя киевлянка, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Задержали организатора и диспетчера притонов в нескольких столичных квартирах. Киевлянка снимала несколько квартир в центре столицы, где около десяти женщин оказывали услуги сексуального характера.

Диспетчер направлял клиентов на конкретные адреса. За час услуг девушки получали $50, половину отдавали организатору.

Во время обыска помещений полиция изъяла деньги, мобильные телефоны, с которых осуществлялись звонки клиентам, черновые записи.

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Открыли уголовное производство по статье сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Организатору и диспетчеру грозит до 7 лет лишения свободы. Против двух женщин, которые предоставляли сексуальные услуги, открыли производство по статье занятие проституцией. Статья влечет за собой предупреждение или наложение штрафа. Суд избрал злоумышленницам, которые создали публичные дома меру пресечения в виде домашнего ареста.

Полиция Киева разоблачила в столице 6 борделей, которые выдавали за массажные салоны. Злоумышленники размещали рекламные объявления на одном из сайтов.