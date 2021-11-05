Разоблачили колл-центры, работавшие на Госдуму РФ

Фото: СБУ

СБУ разоблачила работу сети колл-центров, выполнявших заказы Госдумы РФ, ведущих российских телеканалов и финансовых учреждений.

Три колл-центра обнаружили в Черкассах и Умани. Их организовали местные предприниматели, сообщает СБУ.

Работники колл-центров спрашивали граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированного Крыма об участии в выборах в Госдуму.

Собирали информацию о политических предпочтениях, рейтингах партий и пожеланиях по улучшению политической обстановки.

Колл-центры также выполняли заказы пенсионного фонда РФ, каналов "НТВ+", "Ростелеком" и подсанкционных банков ВТБ, Газпромбанк и других.

К работе привлекли около 200 операторов. Они работали круглосуточно в две смены.

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Из колл-центров изъяли более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства, документы, черную бухгалтерию; инструкции по обслуживанию клиентов, методы конспирации на случай проверок, графики.

СБУ завершила досудебное расследование в отношении бывшего чиновника Администрации президента и аппарата СНБО, обвиняемого в государственной измене. Он передавал агентам иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти.