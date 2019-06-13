Разоблачили хитрую схему с арендой квартир

В Киеве мошенницы 26-ти и 20-ти лет обманули почти полсотни человек. Они предлагали в сети выгодные предложения по найму жилья. После подписания договора пострадавшие платили деньги за первый месяц аренды помещения. А когда приезжали по адресу квартир, на месте никого не было.

По такой схеме злоумышленницы работали на протяжении 2-х лет, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве задержали двух аферисток, которые в течение 2 лет сдавали в аренду несуществующее жилье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Следователь с сообщниками провернул квартирную аферу

"В полицию с заявлениями о мошенничестве обратилось почти 50 граждан, у всех были похожие истории. Мошенниц удалось вычислить. В офисном помещении, где они работали, оперативники изъяли документацию, деньги и мобильные телефоны", - сказано в сообщении.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве задержали двух аферисток, которые в течение 2 лет сдавали в аренду несуществующее жилье

Полицейские доказали причастность аферисток до 45-ти преступных эпизодов. За содеянное их могут посадить на 3 года.

В Киеве задержали пожилую женщину за мошенничество с арендой жилья. Ею оказалась 71-летняя уроженка Харьковской области. Она обманула 2 гостей столицы, сдав им в аренду чужую квартиру.