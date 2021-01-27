Разоблачили группу "любителей оружия" с солидным арсеналом

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В Харькове полицейские разоблачили группу "любителей оружия".

По предварительно установленной информации, мужчины покупали, хранили, переделывали и сбывали оружие и боеприпасы, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"В настоящее время проводятся следственные действия - обыски по местам жительства фигурантов и в других местах. Обнаружен целый арсенал "интересного", - сказано в сообщении.

Подробности обещают сообщить позже.

В Луцке задержали 53-летнего мужчину, который хранил дома арсенал оружия. Среди найденного правоохранители обнаружили гранаты, пистолеты и различные комплектующие. По данным полицейских, житель Луцка держал в собственной квартире оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.