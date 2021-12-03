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пятница, 03 декабря 2021 10:28

Разоблачили ботоферму, работавшую на Россию

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Разоблачили ботоферму, работавшую на Россию
Фейковые аккаунты администрировались через серверные ресурсы России. Фото: Национальная полиция

В Черновицкой области киберполиция обнаружила ботоферму, специализировавшуюся на оправдании вооруженной агрессии, дискредитации украинской власти и продвижении антивакцинаторских идей.

Фейковые аккаунты также использовали в мошенничестве по сбору денег на лечение детей, сообщает МВД.

"В группу входило около 15 человек от 25 до 44 лет. Фигуранты, используя специальные программы, регистрировали и "раскручивали" фейковые учетные записи в соцсетях. Для подключения платной рекламы открывали банковские карты на подставных лиц и "привязывали" их к созданным страницам. В общей сложности ботоферма насчитывала более 20 тысяч аккаунтов", - говорится в сообщении.

Учетные записи фигуранты продавали и их администрировали через серверные ресурсы России.

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Правоохранители провели обыск в офисе ботофермы. Изъяли более 6 тыс. стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, более 4 тыс. банковских карт и компьютерную технику.

СБУ разкрыла ботоферму на 6 тыс. аккаунтов, распространявших антиукраинские взгляды. По данным следствия, в группу входили девять человек, проживающих в Киеве. Благодаря своей разработке они могли автоматически регистрировать новые аккаунты.

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Дата
03
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