Разоблачили аферистов, которые развели на деньги 55 тыс. человек

Сотрудники киберполиции разоблачили деятельность финансовой пирамиды в Украине. Вкладчиками мошенников стали 55 тыс. человек.
Схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26 до 43 лет. Они создали веб-сайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники придумали новую схему обмана украинцев
"Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от 300 до 300 тысяч гривен. Организаторы обещали ежедневный доход от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты", - сообщили правоохранители.
Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту. Вывести прибыль с сайта было невозможно, а цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую отмечали организаторы.
"В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 тысяч граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 миллионов гривен", - добавили в МВД.
Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.
В Украине раскрыли новую схему мошенничества касаемо туристов. Попав на которую, можно потерять деньги и остаться без отдыха.
Комментарии