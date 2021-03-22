Разоблачили аферистов, которые развели на деньги 55 тыс. человек

Обыск в магазине финансовой пирамиды. Фото: mvs.gov.ua

Сотрудники киберполиции разоблачили деятельность финансовой пирамиды в Украине. Вкладчиками мошенников стали 55 тыс. человек.

Схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26 до 43 лет. Они создали веб-сайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от 300 до 300 тысяч гривен. Организаторы обещали ежедневный доход от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты", - сообщили правоохранители.

Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту. Вывести прибыль с сайта было невозможно, а цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую отмечали организаторы.

"В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 тысяч граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 миллионов гривен", - добавили в МВД.

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

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