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суббота, 21 сентября 2019 20:04

Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию

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  В полиции прокомментировали события в Сосновке Львовской области. Фото: Нацполиция
В полиции прокомментировали события в Сосновке Львовской области. Фото: Нацполиция

В полиции заявили, что были вынуждены применить силу против активистов в Сосновке Львовской области.

"На законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали. Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление. Правоохранители задержали 28 нарушителей, они доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные ", - об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В ведомстве также отметили, что во время событий в Сосновке пострадали 8 правоохранителей.

"Во время мер по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьмерым правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется", - говорится в сообщении.

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На Львовщине полиция жестоко разогнала активистов, которые блокировали вагоны с российским углем на железнодорожной станции Сосновка. Среди задержанных ветераны АТО, шахтеры, а также первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

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