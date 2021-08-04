Раздавил и бежал из города: мужчина жестоко расправился с женой

В Мелитополе мужчина сбил насмерть жену и сбежал в другой город. Фото: zp.npu.gov.ua

В Мелитополе Запорожской области 35-летний мужчина во время конфликта раздавил автомобилем 26-летнюю жену и уехал.

Трагедия произошла 3 августа около 3:00 возле многоэтажки по ул. Интеркультурной. Свидетелем жуткого события стал прохожий. Вызвал полицию и медиков. Но спасти пострадавшую не смогли, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Возле многоэтажки произошел громкий конфликт между супругами, которые здесь жили. Мужчина был пьян. Сел за руль автомобиля ГАЗ-2705, поехал по газону и сбил жену. Пострадавшая скончалась на месте. А водитель скрылся", - рассказали в полиции.

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Чтобы разыскать подозреваемого, в действие ввели план "Перехват". Утром мужчину на авто остановили в Орехове. Его обследование в медицинском учреждении подтвердило состояние алкогольного опьянения.

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании для него меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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