Разбитые машины и 2 трупа: показали последствия рокового столкновения на трассе

Вечером 12 мая вблизи с. Лозоватка Кропивницкого района произошла смертельная авария с участием автомобилей марки ГАЗель и ВАЗ 2110.
В результате столкновения погиб 51-летний водитель легковушки. Его 50-летняя пассажирка доставлена в больницу, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Впоследствии выяснилось, что женщина от полученных травм скончалась в медучреждении. Водителя ГАЗели также госпитализировали в больницу, сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП в Кировоградской области Виталина Бевзенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смяло вдребезги: Mercedes с военными попал в смертельную аварию
"На автодороге Александровка - Кропивницкий - Николаев водитель ВАЗа столкнулся с автомобилем ГАЗ 2705. В результате водитель ВАЗа погиб на месте, его пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу, где впоследствии также умерла", - отметили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии выясняются.
В Харькове на Окружной дороге произошла ужасная смертельная авария. На трассе столкнулись автомобили Audi и ВАЗ-2110. Двое погибших в автомобиле ВАЗ - 76-летний мужчина и 73-летняя женщина. 25-летний водитель Audi - жив.
Комментарии