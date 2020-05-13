Разбитые машины и 2 трупа: показали последствия рокового столкновения на трассе

Вечером 12 мая вблизи с. Лозоватка Кропивницкого района произошла смертельная авария с участием автомобилей марки ГАЗель и ВАЗ 2110.

В результате столкновения погиб 51-летний водитель легковушки. Его 50-летняя пассажирка доставлена в больницу, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: kr.dsns.gov.ua Вблизи Кропивницкого в смертельном столкновении сошлись ГАЗель и ВАЗ 2110

Впоследствии выяснилось, что женщина от полученных травм скончалась в медучреждении. Водителя ГАЗели также госпитализировали в больницу, сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП в Кировоградской области Виталина Бевзенко.

Автор: kr.dsns.gov.ua В результате столкновения погиб 51-летний водитель легковушки. Его 50-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице. Водителя ГАЗели тaкже госпитализировали

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"На автодороге Александровка - Кропивницкий - Николаев водитель ВАЗа столкнулся с автомобилем ГАЗ 2705. В результате водитель ВАЗа погиб на месте, его пассажирка получила травмы и была доставлена ​​в больницу, где впоследствии также умерла", - отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии выясняются.

В Харькове на Окружной дороге произошла ужасная смертельная авария. На трассе столкнулись автомобили Audi и ВАЗ-2110. Двое погибших в автомобиле ВАЗ - 76-летний мужчина и 73-летняя женщина. 25-летний водитель Audi - жив.