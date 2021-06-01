Разбитые авто и три трупа: в роковом столкновении сошлись легковушки

В Харьковской области в лобовом столкновении сошлись Toyota Hilux и Daewoo Lanos 1 июня около 15:30.

59-летний водитель Daewoo и две его пассажирки погибли на месте. Пострадал также 52-летний водитель Toyota, он в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hk.npu.gov.ua В Харьковской области в лобовом столкновении сошлись Toyota Hilux и Daewoo Lanos. Водитель и две пассажирки последнего - погибли

"Авария произошла в районе 20 км автодороги Чугуев - Меловое. Водитель Toyota двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова. Daewoo - во встречном направлении", - рассказали в полиции.

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Продолжается осмотр места ДТП, устанавливаются свидетели и все обстоятельства аварии.

Автор: hk.npu.gov.ua Решается вопрос об открытии уголовного производства

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Вблизи села Могилев Царичанского района Днепропетровской области произошла авария с четырьмя погибшими. Там в лобовом столкновении сошлись Toyota RAV4 и специализированный грузовой самосвал Ford Cargo 4142D. Погибли водитель и трое пассажиров легковушки - женщины 1992 и 1997 годов рождения и мужчины 1961 и 1984 годов рождения.