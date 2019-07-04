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четверг, 04 июля 2019 13:05

Разбитую иномарку нашли в кювете

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4 июля около 5 утра произошла смертельная авария на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин".

Вблизи г. Сарны водитель автомобиля Mitsubishi Galant, 31-летний местный житель вылетел из дороги и перевернулся в кювет. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия, сообщили в отделе комуникации ГУНП в Ровенской области.

Автор: rv.npu.gov.ua
  На Ровенщине 31 - летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant вылетел из дороги и перевернулся в кювет. От полученных травм погиб на месте
На Ровенщине 31 - летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant вылетел из дороги и перевернулся в кювет. От полученных травм погиб на месте

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Автор: rv.npu.gov.ua
  На Ровенщине 31 - летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant вылетел из дороги и перевернулся в кювет. От полученных травм погиб на месте
На Ровенщине 31 - летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant вылетел из дороги и перевернулся в кювет. От полученных травм погиб на месте

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство.

На трассе Львов-Луцк в Каменка-Бугском районе произошла смертельная авария ночью. Водитель Volkswagen Golf, 45 лет, житель райцентра, не справился с управлением и съехал в кювет. Погиб сам и его 21-летний пассажир из Винницы. Еще один пассажир в больнице.

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Дата
04
июля

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