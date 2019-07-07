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воскресенье, 07 июля 2019 17:56

Разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

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  На Полтавщине упал самолет. Фото: ДСНС
На Полтавщине упал самолет. Фото: ДСНС

Возле села Плехов Полтавской области в результате падения легкомоторного самолета погиб один человек, еще один травмировался.

Трагедия произошла в воскресенье, 7 июля. Спасатели получили соответствующую информацию в 15:32. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

"В с. Плехов Оржицкого района самолет упал на поле пшеницы, в результате чего погиб 1 человек и 1 человек травмирован. Горение отсутствует. От ДСНС привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники", - говорится в сообщении.

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  На Полтавщине упал самолет. Фото: ДСНС
На Полтавщине упал самолет. Фото: ДСНС

В сети показали первые фотографии с места крушения самолета Л-39 в Харьковской области, в результате которого пострадал пилот воздушного судна. Самолет разбился во время выполнения курсантом III-го курса Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета.

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Дата
07
июля

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