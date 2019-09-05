Расстрелял мужчину и скрылся: показали фото опасного преступника

В Одесской области разыскивают 23-летнего Артема Козловского с Белгород-Днестровского.

Он у одного из баров в Затоке застрелил 29-летнего отдыхающего, сообщили в областной полиции и показали фото подозреваемого.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области разыскивают 23-летнего Артема Козловского, который застрелил мужчину

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Приметы: на вид 20-25 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужа, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (04849) 2-83-61, 068-098-86-03, 102.

Стрельба в курортной Затоке под Одессой произошла 1 сентября. У одного из местных развлекательных заведений между мужчинами возник конфликт. Во время которого один выстрелил другому в грудную клетку. На место происшествия прибыла скорая помощь. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в больницу.