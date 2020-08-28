Расстрел микроавтобуса под Харьковом: кто распространял фейки об убитых

Фото: hk.npu.gov.ua

Вечером 27 августа вблизи Люботина на Харьковщине обстреляли микроавтобус, в котором находились представители ОО "За жизнь". И сразу несколько политиков заявили в социальных сетях о "убийстве" активистов общественной организации, главой которой является депутат от пророссийской партии ОПЗЖ Илья Кива.

Эта информация оказалась фальшивой. Об этом заявил журналист и участник контактной группы в переговорах по Донбассу Денис Казанский. Позже ее подтвердила Служба безопасности Украины.

"ОПЗЖ наняли гопников и титушок для драк и провокаций. И теперь медведчуковская (журналист пишет о кумеа Путина, неформального лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, - Gazeta.ua) шобла качает ситуацию, вбрасывая фейки об убитых из автоматов", - пишет Казанский.

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По его мнению, цель таких сообщений - "примерно та же, что и у распятого мальчика в трусиках: стравить людей, спровоцировать противостояние и насилие".

Среди распространителей фейков - сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович, сам Кива. А также блогер, глава партии своего имени Анатолий Шарий. Последний, который несколько месяцев целенаправленно работает в СМИ против президента Владимира Зеленского, прямо обвинил того, написав о "убийцах Зеленского".

Позже они или удалили эти посты, или уточнили, что убитых нет.

27 августа около 19:10 вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители ОО "За жизнь". Заставили его остановиться. С Mitsubishi вышло несколько человек, из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус и скрылись на своем автомобиле. В настоящее время машины нападавших установлены, 14 человек задержаны.