Расстрел автобуса под Харьковом: рассказали новые подробности

Правоохранители задержали 14 человек, причастных к расстрелу автобуса. Фото: КП

В Офисе генерального прокурора рассказали подробности о расстреле автобуса возле Харькова.

Как отмечается, правоохранители задержали 14 человек по факту покушения на убийство пассажиров автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"По предварительной информации, неизвестные напали на автобус, перевозивший представителей общественной организации, в г. Люботин Харьковской области. Автобус догнали несколько автомобилей, остановили его путем блокировки движения, повредили, разбив стекло и осуществили выстрелы из пистолета с резиновыми пулями", - гоаорится в сообщении.

В результате стрельбы четыре человека получили ранения.

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"В результате происшествия четверо пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. У пострадавших огнестрельные ранения конечностей и ушибы. Автомобили на которых двигались нападавшие установлены на АЗС вблизи г.. Краснограда. Группу из 14 человек задержали. Следственные действия продолжаются", - добавили в ведомстве.

В районе г. Люботин под Харьковом расстреляли микроавтобус. Автобус был заблокирован и расстрелян.