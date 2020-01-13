Рассказали подробности о гибели женщины под Киевом

Фото: kv.npu.gov.ua

24-летняя женщина, которая погибла в ДТП вблизи села Требухов Броварского района Киевской области, была пассажиркой автомобиля Opel.

Предварительно, его водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Газель, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель Opel с телесными повреждениями в больнице. Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовные производства. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Авария произошла 13 января около 7:00 на кольцевой дороге Броваров Киевской области.