Рассказали подробности о ДТП с четырьмя погибшими под Киевом

На Киевщине в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека, среди них 2 - дети. Еще четверо пострадавших в больнице. Фото - kiev.informator.ua

Сообщили новые подробности смертельной аварии в селе Здвижевка Киевской области, во время которого погибли 2 женщины и их дети.

В полиции говорят, что автомобиль Volkswagen Caddy, вероятно, не был приспособлен для перевозки людей.

"Он не приспособлен, наверное, к тому, чтобы перевозить пассажиров. Переделанный, наверное. Люди явно были не пристегнуты", - говорит начальник отдела коммуникации областной Киевщины Николай Жукович, передает ТСН.

Сейчас на месте катастрофы остались лишь обломки, а автомобили забрали для экспертизы. Прежде всего должны определить скорость, с которой двигалась машина по главной дороге, мог ли водитель избежать столкновения.

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Местные жители говорят, что аварий на этом перекрестке десяток в год. Это объясняют мистикой, мол дорогу построили на костях.

Четырех пострадавших доставили в райбольницу в Бородянке. Все они в удовлетворительном состоянии. Оба водителя проверили на алкоголь.

"Отобранная кровь, проведена экспертиза. Они предварительно трезвые. Сейчас ожидаем результаты биохимии", - говорит Антон Довгопол из Бородянськой ЦРБ.

Водителю Volkswagen Caddy, который не выполнил требования знака, вручили подозрение в нарушении правил дорожного движения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Смертельная авария, которая унесла жизни 4-х человек, произошла 10 ноября в 16.15 на автодороге Бородянка-Гостомель Киевской области. В результате столкновения Volkswagen Caddy и Volvo погибли 2 женщины и их 2 детей.