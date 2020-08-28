Рассказали подробности о брошенной в парке 10-месячной девочке и ее матери

Пьяная мать, поздно вечером оставившая в парке в Днепре коляску с 10-месячным ребенком, пошла домой.

Девочку обнаружил охранник парка. Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области в Facebook.

"Около 23:00 по спецлинии 102 позвонил охранник парка Героев и сообщил, что обнаружил на территории парка детскую коляску с маленькой девочкой. По его словам, в коляске были телефон и бутылочка. Ребенок замерз и плакал. Родителей малышки нигде рядом не было", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/dnipropolice Пьяная мать поздно вечером оставила в парке в Днепре коляску с 10-месячным ребенком и пошла домой. Девочку нашел охранник. С переохлаждением ее забрали в больницу

Полицейские вызвали "скорую", которая госпитализировала ребенка. Правоохранители просмотрели контакты оставленного в коляске телефона и позвонили на найденный номер бабушки ребенка.

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"Трубку взяла женщина. Было слышно, что она плачет. Во время беседы она объяснила, что ее дочь - мать обнаруженного ребенка - находится дома в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/dnipropolice Пьяная 36-летняя женщина объяснила, что она потеряла дочь в парке. Девочка, мол, побежала к качели и исчезла

Полиция прибыла по указанному женщиной адресу и нашла там 36-летнюю мать девочки. Женщина объяснила патрульным, что она потеряла дочь в парке. Девочка, мол, побежала к качелям и исчезла.

Женщину задержали и доставили в полицию. Сотрудники ювенальной превенции составили на нее админпротокол по статье "неисполнение родительских обязанностей" и направили представление в службу по делам детей.

Ребенка в парке нашли 27 августа. Девочку с переохлаждением доставили около 23:30 в городскую больницу №6.