Рассказали об организаторах сделки с липовыми Covid-справками

Фото: cyberpolice.gov.ua

Бизнес по продаже липовых справок о прохождении теста на коронавирус в Киеве организовали супруги. К делу привлекли сына.

Злоумышленники использовали поддельные печати одного из медицинских центров. По желанию клиентов, справки изготавливали на иностранных языках для выезда за границу. Об этом сообщает департамент киберполиции Нацполиции.

"Фигуранты в соцсети размещали объявления об изготовлении справок с отрицательным результатом коронавируса. При этом клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления документации", - рассказали в киберполиции.

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Стоила такая услуга 500 грн. За день злоумышленники успевали реализовать не менее 70 фальсифицированных справок.

По факту подделки документов правоохранители открыли уголовное производство. По месту жительства и в машине фигурантов работники полиции провели обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, печать, а также "черновая" документация и готовые к продаже справки.

Сначала сообщалось, что в Киеве разоблачили одного мужчину, который торговал поддельными Covid-справками об отсутствии болезни. "Услугу" заказчики оплачивали после получения справки по почте. Справки изготовлялись на иностранных языках с целью выезда заказчика за границу.