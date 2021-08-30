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понедельник, 30 августа 2021 21:08

Рассказали о женщине, которая погибла под колесами 17-летнего

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Женщину из Винницы, которую сбил 17-летний водитель родительском Land Rover, звали Юлия Стрючкова. Ей было 43 года.

У нее остался сын-школьник, рассказала Gazeta.ua бывшая коллега Оксана Пустовит.

Автор: facebook.com/oksana.pustovit1
  В Виннице 43-летнюю Юлию Стрючковую сбил насмерть 17-летний за рулем отцовского Land Rover
В Виннице 43-летнюю Юлию Стрючковую сбил насмерть 17-летний за рулем отцовского Land Rover

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"С ней вместе работали в газете. Она была такой красивой. И безумно счастливой мамой. Наши дети ходили в один садик. Юля рассказывала о своих дизайнерские проектах на Тяжилове. Юле нет, - миниатюрной и крошечной. Сильной и уязвимой. Талантливой. Она знала, что такое любовь. По-своему видела свет в фотообъективе. Ее фотографии останутся после нее. Сыну. Уже неважно, кто виноват в аварии. Или Юля не там перебегала дорогу, или 17-летний мальчик нарушил правила - взял у папы джип покататься", - говорит Оксана.

Юлию Стрючкову похоронят завтра, 31 сентября.

В Виннице на ул. Пирогова 17-летний водитель автомобиля Land Rover сбил 43-летнюю женщину, которая в неустановленном месте выбежала на дорогу. От повреждений потерпевшая погибла на месте. За рулем Land Rover был 17-летний подросток, житель одного из сел территориальной общины Винницкого района. Автомобиль принадлежит отцу. Согласно действующему законодательству управлять легковыми автомобилями разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста, что прошли полный курс обучения по соответствующей программе и получившие удостоверение водителя соответствующей категории.

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