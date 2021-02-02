Рассказали о водителе маршрутки, который после аварии бросил искалеченных пассажиров

Фото: its_zp

Установили личность водителя маршрутки из Запорожья, который снес электроопору и скрылся.

Им оказался 34-летний Николай Пономарь. Мужчину разыскивают. Он уже попадал в поле зрения полиции, пишут в Telegram-канале its_zp.

В ноябре 2018-го на дамбе, что на пр. Соборном, Пономарь сбил велосипедиста. После проведения экспертизы стало известно, что водитель управлял маршруткой под действием метадона. Правоохранители забрали у него водительское удостоверение.

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Теперь, по предварительной информации, пострадали 14 пассажиров маршрутки. Их медики "скорой" госпитализировали в 5-ю городскую больницу.

По информации свидетелей ДТП, маршрутка была переполнена. Пономарь за рулем вел себя странно - тер глаза и почти засыпал на дороге.

Вечером 1 февраля недалеко от нового жилого комплекса в Днепровском районе водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб. Удар был такой силы, что электроопора сильно завалилась на бок. Передняя часть транспортного средства получила сильные повреждения. Водитель оставался на месте. Но после телефонного разговора - убежал.