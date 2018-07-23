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понедельник, 23 июля 2018 12:18

Рассказали о состоянии пострадавших в аварии под Житомиром

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Рассказали о состоянии пострадавших в аварии под Житомиром
Одну жительницу с м. Новоград-Волынский на Житомирщине, которая попала в масштабное ДТП, уже выписали из больницы. Еще 3 пострадавших планируют выписать в ближайшие дни. Фото - zhytomyr.dsns.gov.ua

"Четверо пострадавших чувствуют себя значительно лучше - жительницу г. Новоград-Волынского уже выписали из больницы, еще троих пациентов планируем выписать в ближайшие дни. Один пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Остаются стабильно тяжелыми 4 пострадавших, среди которых 2 детей, находящихся в реанимационном отделении областной детской больницы", - сообщил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик 23 июля.

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Все пострадавшие получают максимальную медицинскую помощь и полностью обеспечены необходимыми препаратами. Также начальник управления здравоохранения добавил, что тела 8 погибших уже забрали родные и близкие.

20 июля на 127-м километре автодороги Киев-Чоп маршрутка с пассажирами сообщением Киев-Ровно въехала в грузовик ДАФ с полуприцепом. Погибли 10 человек, еще 9 попали в больницу с травмами. Авария произошла около 10:40 возле села Глибочинци на Житомирщине.

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Дата
23
июля

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