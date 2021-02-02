Рассказали о состоянии пассажиров маршрутки, водитель которой скрылся после ДТП

В Запорожье водитель маршрутки снес столб и сбежал. 10 пассажиров попали в больницу. Фото: 061.ua

В результате ДТП с маршруткой в ​​Запорожье были госпитализированы 10 пассажиров.

Это женщины 42, 44, 73, 33, 32, 43 лет и мужчины 19, 22, 25 и 36 лет, сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи.

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"На месте происшествия работали 2 фельдшерские, 1 врачебная и 1 кардиореанимационная бригады. Медицинская помощь была оказана 10 пострадавшим. Женщина 44 лет получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму правого плеча. Женщина 43 лет получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рану теменной области головы, ушибы мягких тканей конечностей. Женщина 73 лет получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины лица, перелом костей носа, закрытую травму правого локтевого сустава", - рассказали медики.

Другие пострадавшие получили ссадины лица, повреждения конечностей, незначительные травмы.

При этом, по словам очевидицы, людей в маршрутке было значительно больше, ведь она была переполненная.

Авария с маршруткой произошла в Бородинском микрорайоне Запорожья 1 февраля, около 19:30. Микроавтобус влетел в столб. Сразу сообщалось о 13 пострадавших. Водитель маршрутки с места происшествия скрылся, хотя сначала вроде был готов помочь пассажирам.