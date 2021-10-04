Рассказали о состоянии избитого подростками полицейского

Черниговского полицейского Владимира Савона с коллегой побила группа подростков. Фото: facebook.com/NEpofig

Черниговский полицейский 30-летний Владимир Савон, которого с коллегой побила группа подростков, находится в нейрохирургическом отделении областной больницы.

Его состояние удовлетворительное, рассказал Gazeta.ua медицинский директор по лечебно-диагностической работы областной больницы Валерий Чобитько.

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"У пациента раны лица, головы и сотрясение мозга. Состояние удовлетворительное", - говорит Чобитько.

Друзья и неравнодушные собирают деньги на лечение полицейскому, чтобы поддержать семью.

Полицейских Владимира Савона и Артура Ерохина избили подростки в супермаркете АТБ в Чернигове ночью 2 октября. Оба были в отпуске, одетые в гражданское. Ерохин скончался на месте, Савона забрали в реанимацию. Выяснилось, его после избиения еще и ограбили. Подозреваемых задержали. К избиению причастны четверо друзей 16, 17 и 18 лет. Мобильный у полицейского украл 32-летний местный житель.