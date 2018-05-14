Рассказали о 12-летнем парне, который погиб в ДТП в Беларуси

Владислав Кушниренко, который погиб в ДТП в Беларуси, был единственным ребенком в семье. Фото - ТСН

В Сумской гамназии №1 рассказали о 12-летнем Владиславе Кушниренко, который погиб в аварии в Беларуси по пути из Польши.

"Владислав был очень умным, сильным в учебе ребенком. Учился у нас второй год, перешел из учебного комплекса №42. Был в шестом классе. Воспитанный, послушный, единственный ребенок в семье. Мама отпросила Владислава на два дня из школы. Должен был как раз сдавать экзамен по немецкому. Просили маму не забирать, но она сказала, что ее ребенка не будет. А после обеда в воскресенье позвонила классному руководителю и сказала, что Влада больше нет", - рассказывает корреспонденту Gazeta.ua Екатерина Бондарева, директор Сумской гимназии №1.

Мама уехала в Белоруссию, чтобы забрать тело, но ее вернули с границы. Нужны специальные документы.

"Мы, услышав об аварии, до последнего надеялись, что Владислав среди тех, кто в больнице. Но судьбу не обманешь. Он сидел как раз на переднем сиденье с той стороны, куда пришелся удар, говорят", - добавляет Екатерина Ивановна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси задержали украинского водителя, который с детьми попал в аварию

Эту поездку организовала учитель Великописаревской школы в рамках украинско-польско-белорусского совета, который уже 5 лет организует обмен опытом среди детей. На этот раз в поездке были 26 детей с Великописаривского, Краснопольского районов и городов Сумы и Глухов. Пострадали только дети из Сум.

13 мая около 7:00 на 54-м км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешово-Свислочь", вблизи села Мартынюки Брестской области в Беларуси автобус с украинскими детьми попал в аварию. 42-летний водитель микроавтобуса Renault Master совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор". Погиб 12-летний Владислав Кушниренко, ученик гимназии №1. Еще 6 детей получили черепно-мозговые травмы, переломы и вывихи. Один из парней, 12-летний ученик школы №7, в тяжелом состоянии в реанимации. Все находятся в Брестской областной больнице.