Рассказали, как будут охранять эвакуированных из Уханя украинцев

Украинцы проведут 14 дней в карантине под круглосуточной охраной. Фото: Lenta.ua

Работники Нацгвардии и Нацполиции будут круглосуточно охранять место карантина эвакуированных из Уханя украинцев.

После транспортировки к месту нахождения транспорт, которым перевозились эвакуированные и члены команды, подлежат дезинфекционной обработке. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Сразу после приземления будут осуществлены все меры безопасности - самолет сразу направляется на санитарную стоянку. Необходимые таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. К месту обсервации пассажиры и члены команды с охраной перемещаются отдельными транспортными средствами. Водители (работники ГСЧС) вместе с другими людьми подлежат 14-дневной изоляции в месте наблюдения", - говорится в сообщении.

Медики, которые сопровождали рейс, продолжат свою работу и обеспечат медико-санитарное наблюдение в обсервации.

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Место будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции.

Украинцы, которые сейчас находятся в Ухане, подписали согласие на карантин и получили от государства деньги на товары первой необходимости. За ними должен был прилететь самолет 11 февраля, однако этого не произошло. Теперь правительство объявило новую дату эвакуации украинцев из Китая: 18 февраля.