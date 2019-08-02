Раскрыли незаконных торговцев оружием

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ блокировали в Полтавской области деятельность группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте оружия и боеприпасов.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входили жители районного центра, занимались переработкой в ​​боевое состояние образцов стрелкового оружия. Готовую продукцию злоумышленники сбывали на территории региона, в частности представителям криминальных кругов", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

СБУ задокументировала факты незаконной продажи средств поражения.

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"Во время обысков по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли два автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, автоматический пистолет-пулемет АС-26, пять пистолетов ПМ, два пистолета "Зораки" и пистолеты ТТ. Также выявлено два устройства для отстрела патронов калибра 5,65 мм, два "глушители" для стрелкового оружия и около тысячи патронов различного калибра", - сообщает СБУ.

Решается вопрос об объявлении организатору группы подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

В Одессе разоблачили преступников, которые торговали огнестрельным оружием и боеприпасами. В состав банды входили жители Одесской и Николаевской областей, судимы ранее за совершение тяжких преступлений.