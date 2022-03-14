Рашисты собрались "утилизировать" боеприпасы на украинской АЭС

Российские оккупанты планируют начать "утилизацию" боеприпасов на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре в ближайший час.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом" 14 марта.

Местом, где будут осуществляться так называемая "утилизация", захватчики выбрали руины учебно-тренировочного центра ЗАЭС.

"Другими словами, сумасшедшие рашисты собираются взрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 атомной станции", - подчеркнули в сообщении.

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В ночь на 4 марта оккупанты начали обстреливать энергоблоки АЭС в Энергодаре. Из-за этого вспыхнул пожар. Город остался без тепла. Пока что радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.

Во время штурма Запорожской АЭС погибли три украинских военных. Еще при жизни нескольких человек борются медики.

Российские оккупанты де-факто контролируют Энергодар. Однако Запорожская АЭС уже "в украинских руках", сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

10 марта стало известно, что оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища возле Запорожской АЭС. Захватчики заявляли о желании направить электроэнергию с АЭС на оккупированные Крым и Донбасс.