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вторник, 08 февраля 2022 17:07

Раненому днепровским стрелком спасли руку

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Раненому днепровским стрелком спасли руку
В Днепре спасают раненого на Южмаше нацгвардейца. Фото: ua.depositphotos.com

Трое из раненых на Южмаше в Днепре военных остаются в больницах. Двое из них в больнице им. Ильи Мечникова, еще один – в горбольнице №16.

Последний получил тяжелое ранение, потерял много крови и перенес несколько операций. Сейчас пациент уже может ходить, но пока находится под наблюдением медиков, рассказал врач-травматолог больницы №16 Игорь Гупалов, передает "Дніпро. tv".

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"У него были травмы грудной клетки, левого плеча и предплечья, и левого бедра, огнестрельные ранения, была травма плечевой артерии. Сейчас состояние пациента средней тяжести ближе к удовлетворительному", - рассказал врач.

Простреленную руку спасли, она будет работать, но возможны осложнения. Лечение протекает без осложнений, получается лечение в полном объеме.

После выписки нацгвардейца ждет курс реабилитации.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днепре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, мол, давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката.

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Дата
08
февраля

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