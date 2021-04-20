Ранение подростка в тире: есть первый задержанный

В Черкассах задержали тренера спортивной школы, на уроке которого 14-летний воспитанник получил огнестрельное ранение в голову. Фото: npu.gov.ua

В Черкассах задержали тренера комплексной детско-юношеской спортивной школы №2. На его занятии 14-летний воспитанник получил огнестрельное ранение в голову.

Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские. Дело расследуется по трем статьям, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Дело расследуют как незаконное обращение с оружием, небрежное хранение огнестрельного оружия, покушение на убийство", - говорят в полиции.

Других подробностей пока не сообщается.

В Черкасской школе №9 14-летний парень получил ранение в голову, находясь в тире. Трагедия произошла 19 апреля примерно в 16:00. Он - ученик 9 класса школы №34. В тир пришел на тренировку. Когда "скорая" прибыла, подросток уже был в критическом состоянии, без сознания и с кровотечением из головы. Уже в больнице у пострадавшего остановилось дыхание и подростка перевели на искусственную вентиляцию легких. Состояние оценивается как крайне тяжелое.