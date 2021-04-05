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понедельник, 05 апреля 2021 13:02

Ранее служил в "Беркуте": новые подробности об убитом бизнесмене и имя подозреваемого
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Бизнесмен из Днепра Анатолий Мищенко исчез, поехав по делам. На следующий день его нашли сожженным в собственном авто
Фото: vesti.ua
Подозреваемый в убийстве бизнесмена Мищенко - Евгений Плисс. В преступлении он не признается. Мотивы устанавливают следовател
Подозреваемый в убийстве бизнесмена Мищенко - Евгений Плисс. В преступлении он не признается. Мотивы устанавливают следовател
Бизнесмен из Днепра Анатолий Мищенко исчез, поехав по делам. На следующий день его нашли сожженным в собственном авто
Бизнесмен из Днепра Анатолий Мищенко исчез, поехав по делам. На следующий день его нашли сожженным в собственном авто

Подозреваемого в убийстве директора магазина оружия "Ибис" в Днепре 42-летнего Анатолия Мищенко зовут Евгений Плисс. Ему 41 год. Проживает в садовом обществе "Солнечный-1", участок 15.

Мищенко перед смертью могли пытать. А смерть, вероятно, наступила после поджога. Об этом пишет "Страна" со ссылкой на источники среди правоохранителей.

"Пострадавший лежал в сожженном авто между передним и задним сидениями. Температура была настолько высокой, что мясо сгорело. Кости поломаны, видно, что его пытали. Очевидно, смерть наступила до поджога", - рассказал источник.

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О потерпевшем известно, что он - бывший "беркутовец", мог себя защитить. У полиции есть несколько версий убийства.

"У пострадавшего был бракоразводный процесс. В свое время жена угрожала, что она его убьет или закажет. Пострадавшего заманили в такой район, где нет видеокамер", - говорит собеседник издания.

Бизнесмен из Днепра, владелец крупного оружейного магазина 42-летний Анатолий Мищенко исчез в понедельник утром, 29 марта. Поехал по делам на внедорожнике Toyota Highlander и домой не вернулся. Близким о местонахождении не сообщил, телефоны не работали. А уже во вторник его внедорожник нашли сожженным. В салоне обнаружили обгоревшее тело. ДНК-экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Мищенко.

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Дата
05
апреля

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