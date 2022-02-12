"Ради жизни пострадавших от дедовщины" - днепровский стрелок передал из СИЗО письмо

https://gazeta.ua/ru/articles/np/_gbr-vzyalos-za-rukovodstvo-chasti-gde-rasstrelyali-nacgvardejcev/1070102

Днепровский стрелок 20-летний Артем Рябчук написал письмо из СИЗО. Заверил, что не собирался и не собирается лишать себя жизни или причинить какой-либо вред.

Письмо зачитали адвокаты во время пресс-конференции в Киеве 12 февраля, передает Gazeta.ua.

"Я нахожусь в здравом уме и хорошей памяти, осознаю характер своих действий и адекватно оцениваю окружающую меня действительность, на данный момент находясь в следственном изоляторе", – написал Рябчук в своем письме.

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Солдат добавил, что любые попытки причинить себе вред будут говорить о том, что в этом будут виновны другие лица.

"Не только ради меня, ради жизни тех, кто пострадал от дедовщины и погиб от этих преступлений, на кого навешивали ярлык самоубийцы, чтобы такие трагедии не повторялись", - прочитал адвокат Денис Гордеев.

Добавил, что состояние здоровья удовлетворительно, насколько это возможно на данный момент. Он находится в СИЗО в обычных условиях.

Адвокат уточнил, что Рябчук еще не был а психиатрической экспертизе. Но подчеркнул, что он находится в здравом уме.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днепре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив оружие и патроны. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, мол, давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката. Комиссия, которая проводит расследование обстоятельств и причин стрельбы, выявила нарушения порядка и организации несения службы и факты внеуставных отношений.