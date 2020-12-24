Работники колонии избили заключенных

В "Северной исправительной колонии №90" в Херсоне работники избили прибывших заключенных.
Происшествие случилось 22 декабря, сообщили сегодня в Государственном бюро расследований, следователи которого проверяют факт.
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"Работники колонии применили специальные средства к новоприбывшим осужденным, в результате чего последние получили телесные повреждения. Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Если факт подтвердится, то работникам колонии грозит до 8 лет тюрьмы.
Массовая драка заключенных произошла в Шосткинский исправительно-трудовой колонии № 66. Причина конфликта - тюремная касса. От полученных травм один из осужденных погиб.
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