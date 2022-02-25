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пятница, 25 февраля 2022 09:12

Работники ЧАЭС - в заложниках

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Работники ЧАЭС - в заложниках
Оккупанты захватили украинскую ЧАЭС. Фото: Укринформ

Работники Чернобыльской атомной электростанции сейчас фактически заложники. Об этом в Facebook сообщила советница министра по развитию Зоны отчуждения в Минзащите окружающей среды Лала Тарапакина.

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"Работники станции являются заложниками. Но прежде всего - заложниками своего профессионализма и совести. Это объект, который нельзя покинуть, чтобы не происходило. Станция работает. Все тихо. Работники позавтракали и разошлись рабочими местами. Наши коллеги и друзья со станции просят не паниковать и не звонить им каждую минуту. Все живы и целые", - отметила она.

24 февраля русские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Персонал станции находится в заложниках. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что после жестокого боя наш контроль над Чернобыльской площадкой потерян. В настоящее время на объекте фиксируют повышенный уровень радиации.

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