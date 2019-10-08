Работника военкомата зарезали за рулем авто

В Черкасской области погиб работник военкомата Эдуард Станчук. Обстоятельства выясняются. Фото - facebook.com/Черкаський ОИК

Неподалеку насосной станции в селе Свидовок Черкасской области убили 32-летнего сотрудника военного комиссариата.

Тело мужчины обнаружили в автомобиле Chrysler на иностранной регистрации, которое врезалось в дерево. На теле водителя эксперты обнаружили проникающее ножевое ранение в грудь, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Однако накануне Черкасский областной военный комиссариат сообщил о трагической гибели в ДТП своего сотрудника - младшего лейтенанта Эдуарда Станчука.

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Известно, что родился в селе Павловка Погребищенского района Винницкой области. Срочную службу проходил с 2010 по 2011 в г. Севастополь. Окончил Черкасский государственный технологический университет и Харьковский университет воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Службу проходил в зенитно-ракетном полку, в составе которого участвовал в зоне проведения АТО/ООС. С января этого года был связистом в Черкасском областном военном комиссариате.

В автомобиле "Хюндай Акцент" двумя выстрелами в спину убили подполковника полиции 41-летнего Дмитрия Глушака. В уголовной полиции работал с 1995-го. В последнее время - заместителем начальника Департамента оперативно-технических мероприятий Нацполиции Украины.