Работник Приватбанка с сообщником взорвали банкомат

В столице двое зломисникив взорвали банкомат. Фото: dtp.kiev.ua

В Днепровском районе Киева на улице Перова взорвали банкомат ПриватБанка. Злоумышленники вынесли оттуда наличные, но их сразу задержали.

"Взорвали банкомат, чтобы украсть деньги, с помощью газовой смеси. От взрыва он загорелся, а в магазине повылетали стекла витрины", - сообщает dtp.kiev.ua.

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Полиция давно следила за двумя мужчинами и заранее знала об их намерении. Оба уже имеют судимости. Сразу же объявили план "Перехват" и злоумышленников задержали неподалеку, на улице Петра Вершигоры. Это был сотрудник ПриватБанка с другом.

В селе Ковшаровка Харьковской области злоумышленники ворвались в банк и взорвали банкомат.