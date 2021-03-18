Неизвестные ворвались в банк и взорвали банкомат

В Харьковской области злоумышленники взорвали банкомат. Фото: Нацполиция

В селе Ковшаровка Харьковской области злоумышленники ворвались в банк и взорвали банкомат.

Инцидент произошел около 2:20 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба полиция.

Сумма убытков в настоящее время устанавливается. Пострадавших в результате взрыва нет.

На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный банкомат. Как отмечается, злоумышленники сорвали навесной замок и проникли в здание отделения банка.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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