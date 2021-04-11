Работник депо бросился на перроне под поезд

На Днепропетровщине 35-летний работник депо бросился под колеса поезда, который прибывал к перрону. Фото: pixabay.com

В Пятихатках Днепропетровской области 35-летний мужчина бросился под колеса поезда, который прибывал к перрону.

Трагедия произошла около 5:30, сообщает "Открытый" со ссылкой на полицию.

"Местный житель по неизвестной причине бросился на рельсы, где на большой скорости двигался поезд. Машинист увидел мужчину и применил экстренное торможение, однако предотвратить трагедию ему так и не удалось", - сказано в сообщении.

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Погибший был сотрудником "Пятихатского локомотивного депо" и на момент трагедии находился в отпуске.

Полицейские выясняют, что толкнуло потерпевшего на самоубийство.

В Киеве на Оболони машинист тепловоза переехал собственного сына - работника железной дороги. Погибшему было 26 лет, он работал составителем поездов.